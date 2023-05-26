Глава МИД Венгрии назвал действия ФРГ в отношении АЭС в Пакше угрозой энергобезопасности

Правительство Германии продолжает блокировать участие Siemens Energy в сооружении АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома

БУДАПЕШТ, 26 мая. /ТАСС/. Венгрия расценивает как угрозу своей энергетической безопасности действия правительства Германии, которое продолжает блокировать участие компании Siemens Energy в сооружении АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министром торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины Сташей Кошарацем.

"Правительство Германии блокирует участие Siemens Energy [в проекте], и это является очень жесткой и серьезной атакой на энергетическую безопасность Венгрии", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что в свое время франко-германский консорциум Framatome SAS - Siemens AG получил заказ на изготовление и ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами для двух новых энергоблоков АЭС в Пакше. Правительство Франции дало компании Framatome разрешение на поставки технологий и оборудования, а в Германии вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также глава МИД Анналена Бербок по-прежнему отказываются предоставить Siemens Energy необходимую лицензию.

Сийярто отметил, что в связи с этим продолжаются консультации с Framatome по вопросу о возможном расширении ее роли в этом проекте на случай, если в нем не сможет участвовать Siemens. Министр добавил, что в соответствии с планами система управления на АЭС "Пакш-2" должна быть изготовлена на основе западных технологий.

О проекте "Пакш-2"

В то же время глава МИД выразил уверенность в том, что, несмотря на попытки помешать сооружению двух новых энергоблоков в Пакше, вторая очередь атомной станции вступит в строй, как и намечено, в начале следующего десятилетия. Он отметил, что в среду Еврокомиссия одобрила поправки в документы по АЭС "Пакш-2", согласованные в апреле Венгрией и Россией, и это должно ускорить реализацию проекта. По его словам, эти изменения позволят, в частности, избежать лишней бюрократии и облегчат осуществление инвестиций.

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Как ранее заявлял Сийярто, Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.

В октябре 2021 года АО "Русатом - Автоматизированные системы управления" (дочерняя структура Росатома) и франко-германский консорциум Framatome SAS - Siemens AG подписали в Москве договор об изготовлении автоматизированных систем управления для двух новых энергоблоков АЭС "Пакш". Ранее в рамках этого проекта был заключен контракт на изготовление турбин компанией GE Hungary Kft., которая является венгерским дочерним предприятием американской General Electric. С учетом этого вывод ядерной энергетики из-под действия санкций ЕС приобретает для проекта "Пакш-2" особое значение.