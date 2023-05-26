Госдеп считает, что пока рано считать мятежниками какую-либо из сторон конфликта в Судане

В этом контексте представитель ведомства сообщил, что у Вашингтона "есть способы для введения санкций против нарушителей режима прекращения огня"

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Ни одна из сторон конфликта в Судане - армия или силы быстрого реагирования (спецназ) - пока не может считаться мятежниками. Такое мнение высказал в пятницу в интервью телеканалу AlHadath представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Пока рано квалифицировать какую-либо из двух сторон суданского конфликта в качестве мятежников", - отметил представитель Государственного департамента. В этом контексте он сообщил, что у США "есть способы для введения санкций против нарушителей режима прекращения огня".

По убеждению представителя Госдепа, "в настоящее время в Судане условия не подходят для возобновления политического процесса ни для одной из сторон, в том числе и для гражданских партий". При этом он заметил, что США "поддерживают контакты с некоторыми гражданскими силами для контроля за соблюдением условий гуманитарного перемирия". По его словам, "США со своими партнерами сосредоточены сейчас на доставке гуманитарной помощи и прекращении огня на всей суданской территории".

Он также отметил, что в последнее время "виден прогресс в соблюдении перемирия", и указал на важную роль ООН, которую она играет в восстановлении спокойствия в Судане.

В понедельник вечером вступило в силу соглашение о гуманитарном перемирии в Судане сроком на семь дней. Его спонсорами выступили Саудовская Аравия и США, которые обещали создать международную группу контроля за соблюдением режима прекращения огня и следить с помощью орбитальных спутников за возможными нарушениями.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли более 860 мирных жителей.