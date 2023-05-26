Канада поставит Украине свыше 40 авиационных ракет AIM-9

По данным канадского Минобороны, с начала 2022 года страна выделила Украине помощи на сумму около $5,9 млрд

ОТТАВА, 26 мая. /ТАСС/. Канада передаст Киеву 43 управляемые авиационные ракеты класса "воздух - воздух" AIM-9 Sidewinder из своих запасов. Об этом сообщила министр обороны страны Анита Ананд на заседании созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине, которое проходило в четверг.

"Министр Ананд также объявила, что Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из запасов канадских ВВС", - говорится в заявлении по итогам мероприятия, распространенном Минобороны.

Ананд, участвовавшая во встрече по видеосвязи, также отметила, что поставка оружия и боеприпасов на Украину, о которой было объявлено в апреле, "идет по плану". Оттава уже передала Киеву автоматы, пулеметы и магазины к ним, а 1 млн патронов калибра 5,56 мм и дополнительную партию автоматов отправит в ближайшие недели. Канада планирует доставить на Украину в общей сложности 21 тыс. единиц стрелкового оружия и 2,4 млн патронов.

По данным канадского Минобороны, с начала 2022 года страна выделила Украине помощи более чем на 8 млрд канадских долларов (около $5,9 млрд), причем 1 млрд из этой суммы (около $730 млн) составила именно военная помощь. Среди прочего Оттава обязалась передать Киеву восемь танков Leopard 2A4, одну ремонтно-эвакуационную машину, 39 бронированных машин, гаубицы и зенитный ракетный комплекс NASAMS.

Отдельно министр сообщила, что Канада расширяет свое присутствие в Польше и направит в страну пятерых медицинских инструкторов в дополнение к семерым, уже работающим на месте. Они обучают Вооруженные силы Украины "продвинутым медицинским навыкам".