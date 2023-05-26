26 мая, 10:36
Военная операция на Украине

Около 1,5 тыс. военных с Украины прошли подготовку в Испании

Мадрид ранее предложил тренировать до 2,4 тыс. солдат в год

МАДРИД, 26 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение на территории Испании. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.

Ранее Испания предложила тренировать до 2,4 тыс. солдат в год. По информации ведомства, министр Маргарита Роблес заявила о "хорошем прогрессе в обучении украинского персонала на территории Испании, где [с начала конфликта] до настоящего момента были обучены около 1,5 тыс." военных. В результате Мадрид надеется, что годовая цель по подготовке солдат ВСУ может быть достигнута раньше запланированного.

Кроме того, Роблес сообщила о скорой поставке Киеву еще четырех танков Leopard и новой партии бронетранспортеров.

Ранее Мадрид уже передал Киеву шесть танков Leopard. 

Теги:
УкраинаИспанияВоенная операция на Украине
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