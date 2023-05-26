26 мая, 10:35

Новым главой Верховного суда Украины избрали Станислава Кравченко

Он сменил на этом посту Всеволода Князева, арестованного по подозрению в коррупции

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новым главой Верховного суда Украины в пятницу был избран председатель Кассационного уголовного суда Станислав Кравченко, он сменил на этом посту Всеволода Князева, арестованного по подозрению в коррупции. Об этом сообщило в пятницу украинское издание "Зеркало недели".

За его кандидатуру проголосовали 108 участников пленума судей Верховного суда Украины из 148 присутствующих.

Кассационный уголовный суд, который ранее возглавлял Кравченко, входит в состав Верховного суда Украины.

15 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали занимавшего тогда пост главы Верховного суда страны Князева в рамках дела о даче взятки членам Верховного суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и отстранили его от должности председателя высшей судебной инстанции. 

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