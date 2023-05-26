Кабмин ФРГ назвал ошибкой и попыткой запугивания размещение в Белоруссии ядерного оружия

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин ранее подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает размещение на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) ошибочным шагом и попыткой запугивания. С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге в Берлине представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.

"Утверждаемое [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко перемещение ТЯО в Белоруссию является очевидной очередной попыткой ядерного запугивания со стороны России. Мы ее решительно отвергаем", - сказал он. Бюхнер полагает, что "Белоруссия тем самым противоречит своим заявлениям о том, что будет свободной от атомного оружия", а Россия якобы противоречит обещаниям не размещать такое оружие вне своей территории. "Наш сигнал ясен: это размещение является ошибочным шагом", - подытожил представитель кабмина Германии.

В четверг министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщал глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.