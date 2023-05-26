26 мая, 11:18
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Посол Азербайджана заявила, что Ереван и Баку 1 июня могут подписать мирное соглашение

По словам Лейлы Абдуллаевой, это может произойти в ходе саммита Европейского политического сообщества

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева в пятницу заявила, что Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение на следующей неделе в ходе саммита Европейского политического сообщества.

"Надеемся, что 1 июня в Кишиневе мирный договор наконец может быть подписан, - приводит слова дипломата агентство Reuters. - Это исторический момент и импульс, который не должен быть упущен".

По данным дипломатических источников агентства, предполагается, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян проведут переговоры на полях саммита при участии президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В четверг премьер-министр Армении Пашинян подтвердил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Пашинян в понедельник заявил на пресс-конференции в Ереване, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения. 

Теги:
АзербайджанАрменияГерманияФранцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыМакрон, ЭмманюэльПашинян, Никол ВоваевичШольц, ОлафСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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