Руководство коалиций в парламенте Болгарии обвинили в сговоре с внешними силами

Депутат от блока коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" Радостин Василев представил запись заседания национального совета коалиций "Продолжаем перемены", в ходе которого партийные лидеры заявили о консультациях в правительстве и руководителей спецслужб с руководством Евросоюза и неназванным посольством

СОФИЯ, 26 мая. /ТАСС/. Депутат от блока коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), бывший министр в правительстве Радостин Василев обвинил в пятницу руководство ПП - ДБ в предательстве интересов избирателей при попытке сформировать новый кабмин с участием коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС).

Василев представил на пресс-конференции запись заседания национального совета коалиций "Продолжаем перемены", в ходе которого партийные лидеры заявили о консультациях в правительстве и руководителей спецслужб с руководством Евросоюза и неназванным посольством.

"Чтобы получилось правительство, между ПП - ДБ и ГЕРБ были достигнуты договоренности с Европейским союзом. Сопредседатель ПП Кирил Петков рассказал, что получил согласие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Болгария вступит в еврозону даже не выполняя полностью критериев членства. А его коллега Асен Василев сообщил, что договорился о кандидатурах новых руководителей специальных служб страны с посольством. Кто руководители, одобренные посольством? Нет ответственного болгарского политика, который консультируется о руководителях спецслужб с посольством <...> От такого рода разговоров, если они были проведены, действительно становится жалко за весь ЕС, а не только за Болгарию", - прокомментировал Василев представленные записи.

Он отметил, что целью договоренностей ПП - ДБ с ГЕРБ - СДС является и возвращение лидера ГЕРБ, бывшего премьера Бойко Борисова, в активную международную политику, а также заявил о своем выходе из парламентской группы ПП - ДБ.

В четверг сопредседатель коалиции ПП - ДБ, бывший премьер Болгарии Кирил Петков обвинил спецслужбы страны в слежке за политиками и попытке провалить инициативу формирования нового правительства страны в партнерстве с коалицией ГЕРБ - СДС, сообщив, что сфабрикованные записи будут публично представлены в пятницу депутатом Радостином Василевым. "Против коалиции ПП - ДБ и возможности сформировать правительство проводится активное мероприятие. Политики коалиции были записаны во время рабочих встреч. Записывающие устройства были использованы в наших партийных кабинетах и в здании парламента, а из состоявшихся разговоров они делают монтированные записи. Эти действия являются работой специальных служб и теневого государства с целью дестабилизации и провала переговоров о новом правительстве", - объявил Петков.

Реакция политиков

На брифинге в парламенте в пятницу председатель политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил о том, что проинформирует о государственной измене лидеров ПП - ДБ, а также партии ГЕРБ, в связи с согласованием кандидатур руководителей спецслужб с иностранным посольством. "Мы потребуем предъявления лидерам ПП - ДБ обвинения в государственной измене, сегодня сигнал будет передан главному прокурору. Все происходящее показывает, что Болгария - захваченное государство. Самое неприятное в этой истории то, что эти иностранные агенты обвиняют нас, "Возрождение". Вор кричит - держи вора. А на практике мы видим завершение последнего актуального американского проекта - ПП - ДБ, а может быть, наблюдаем создание другого американского проекта", - сказал Костадинов.

Как заявила в декларации с парламентской трибуны лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова, представленные в пятницу записи были не тайными записями спецслужб, а фрагментом онлайн-трансляции заседания национального совета.

"В этих записях идет речь об отказе от национального суверенитета, о превосходстве параллельного государства и его теневой стороны, овладевшей Болгарией, о тайных договоренностях", - сказала Нинова, определив происходящее, как "абсолютный международный скандал". После ее заявления депутаты коалиции "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" дружно покинули заседание.

"Цель возникшей ситуации - снова заставить Болгарию идти на выборы. Мой призыв - не поддаваться, мы нуждаемся в новом правительстве", - подчеркнул в разговоре с журналистами один из лидеров ПП - ДБ Христо Иванов.

Споры о правительстве

Политический скандал развивается в Болгарии на фоне активных переговоров между ведущими политическими силами ГЕРБ - СДС и ПП - ДБ о формировании нового правительства страны в рамках второго мандата, который президент Румен Радев, вероятно, вручит в начале следующей недели. Предполагается, что пост главы правительства представители политических объединений будут занимать на ротационной основе, первым пост премьер должен занять представитель ПП - ДБ Николай Денков, а Мария Габриэль станет вице-премьером и министром иностранных дел. Предполагается, что через девять месяцев Габриэль станет премьером, а Денков станет вице-премьером. Изменений в составе правительства ротация премьеров на данный момент не предполагает.

Досрочные парламентские выборы прошли в Болгарии 2 апреля, их победителем стал блок ГЕРБ - СДС, набравший 26,49% голосов, он получил 69 депутатских мандатов из 240. Блок ПП - ДБ набрал 24,57% голосов (64 мандата). Третье место заняла партия "Возрождение" (14,16%, 37 мандатов). Движение за права и свободы получило 13,72% голосов (36 мандатов), коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" - 8,93% (23 мандата). Наименьшее количество депутатов (11) имеет партия "Есть такой народ", набравшая 4,11% голосов избирателей.