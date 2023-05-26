Глава МАГАТЭ обсудил с замглавы МИД Китая безопасность Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси назвал беседу своевременной и конструктивной

ВЕНА, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили в пятницу усилия, направленные на обеспечение физической и ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Провел своевременную и конструктивную беседу с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем по представляющим общий интерес вопросам, в том числе <…> мои усилия, направленные на обеспечение физической и ядерной безопасности <...> ЗАЭС", - сообщил Гросси в Twitter.

Кроме того, обсуждались система очистки радиоактивной воды ALPS и альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности.

Ранее представитель постпредства Швейцарии, председательствующей в мае в Совете Безопасности ООН, Пьер Гобе сообщил ТАСС, что Совбез 30 мая проведет встречу по безопасности Запорожской АЭС, с докладом выступит генеральный директор МАГАТЭ.