Bloomberg: Нидерланды могут отправить F-16 Украине после обучения пилотов

По данным агентства, королевство уже несколько недель ведет переговоры с Вашингтоном, чтобы добиться от него разрешения на поставку

ГААГА, 26 мая. /ТАСС/. Амстердам, вероятно, отправит истребители F-16 Киеву после того, как европейская коалиция во главе с Данией и Нидерландами завершит обучение пилотов. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, Нидерланды уже несколько недель ведут переговоры с правительством США, чтобы добиться от него разрешения на поставку F-16 Украине. Нидерландское правительство уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы поставки истребителей. Несмотря на готовность Нидерландов поставить F-16, подготовка пилотов и составление плана развертывания и логистики может занять много месяцев, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.