СМИ: несовершеннолетние беженцы пропадают из центров миграции в Нидерландах

По данным газеты Algemeen Dagblad, некоторые приезжие намеренно скрывают свой фактический возраст, чтобы получить социальные льготы

АМСТЕРДАМ, 26 мая. /ТАСС/. Свыше 300 несовершеннолетних беженцев исчезли из миграционных центров в Нидерландах с января 2022 года. Об этом в пятницу сообщила нидерландская газета Algemeen Dagblad.

Как сообщает издание, "судьба этих [малолетних] беженцев неясна". По правилам, первоначально беженцы должны зарегистрироваться в отделениях миграционной службы, а затем выехать в центры длительного пребывания. С января прошлого года по пути из отделений регистрации в такие центры бесследно исчезли около 360 несовершеннолетних мигрантов. 237 из них перед исчезновением прошли регистрацию в отделении миграционного контроля города Тер-Апель.

Некоторые западные СМИ, комментируя проблему пропажи малолетних беженцев, указывают на то, что некоторые мигранты намеренно скрывают свой фактический возраст при въезде в страну, выдавая себя за несовершеннолетних в целях получения различных социальных льгот и преференций. И после регистрации в качестве детей такие мигранты предпочитают выйти из-под контроля органов миграционного учета.

Проблемы в Тер-Апеле наблюдаются уже не первый месяц. Теоретически мигранты должны оставаться в центре не более шести дней, пока их заявка проходит регистрацию, а затем размещаться в других пунктах для беженцев, расположенных по всей стране. Однако на практике из-за нехватки мест в таких центрах беженцам приходится жить в Тер-Апеле неделями и даже месяцами. В результате мест для новых соискателей убежища не остается, и они вынуждены ночевать на улице. Проблем добавляет и нехватка персонала.