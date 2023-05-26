26 мая, 12:26

Вучич перевел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Президент Сербии Александар Вучич
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Сербии приказал вооруженным силам в срочном порядке выдвинуться к административной границе с Косовом и Метохией

БЕЛГРАД, 26 мая. Вооруженные силы Сербии в соответствии с приказом президента республики и верховного главнокомандующего Александара Вучича переведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом в пятницу сообщила газета "Вечерне новости".

По информации издания, президент Сербии издал приказ вооруженным силам в срочном порядке выдвинуться к административной границе с Косовом и Метохией в связи с "насилием, которое специальная полиция [премьера непризнанного Косова] Альбина Курти применяет против сербского народа в Звечане, Зубином Потоке и Лепосавиче". 

Теги:
СербияВучич, Александар
© Информационное агентство ТАСС
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