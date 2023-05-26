Минобороны Судана объявило о готовности вооружить ранее демобилизованных граждан

Как отметило ведомство, "вооружение отставников направлено на то, чтобы они могли обезопасить себя и свои семьи" от возможных нападений отрядов спецназа

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Судана объявило о готовности вооружить демобилизованных ранее из армии граждан страны, если они обратятся в военные структуры по месту жительства. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

Суданское военное ведомство призвало "демобилизованных и отставных военных прийти в ближайшее [к их месту жительства] представительство министерства, где они будут вооружены". Министерство отметило, что "вооружение отставников направлено на то, чтобы они могли обезопасить себя и свои семьи" от возможных нападений отрядов сил быстрого реагирования (спецназ).