26 мая, 12:46
Столкновения в Судане

Минобороны Судана объявило о готовности вооружить ранее демобилизованных граждан

Как отметило ведомство, "вооружение отставников направлено на то, чтобы они могли обезопасить себя и свои семьи" от возможных нападений отрядов спецназа

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Судана объявило о готовности вооружить демобилизованных ранее из армии граждан страны, если они обратятся в военные структуры по месту жительства. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

Суданское военное ведомство призвало "демобилизованных и отставных военных прийти в ближайшее [к их месту жительства] представительство министерства, где они будут вооружены". Министерство отметило, что "вооружение отставников направлено на то, чтобы они могли обезопасить себя и свои семьи" от возможных нападений отрядов сил быстрого реагирования (спецназ). 

Теги:
СуданСтолкновения в Судане
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация