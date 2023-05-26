26 мая, 12:49,
обновлено 26 мая, 13:01
Эскалация в Косове

Глава МО Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом

Президент Сербии Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил республики до наивысшего уровня

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил, что вооруженные силы республики получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

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"Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими вооруженными силами Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до наивысшего уровня и приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией", - отметил Вучевич. 

Теги:
СербияЭскалация в Косове
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