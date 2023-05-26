Блинкен посетит Швецию, Норвегию и Финляндию 29 мая - 2 июня

Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, госсекретарь США обсудит вопросы безопасности и экономики

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит вопросы безопасности и экономики во время своей поездки в Швецию, Норвегию и Финляндию 29 мая - 2 июня. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Блинкен посетит Швецию, Норвегию и Финляндию с 29 мая по 2 июня с целью углубления трансатлантического сотрудничества по важнейшим приоритетам национальной безопасности и экономики", - отметил дипломат.

29-31 мая в Лулео руководитель Госдепартамента вместе с министром торговли Джиной Раймондо и представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай примет участие в четвертой встрече Совета по торговле и технологиям ЕС и США, в рамках которого будет обсуждаться среди прочего и ситуация на Украине. Блинкен также встретится с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и главой МИД королевства Тобиасом Билльстрёмом.

С 31 мая по 1 июня госсекретарь в Осло примет участие в неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО с целью обсудить подготовку к июльскому саммиту альянса в Вильнюсе, оказание помощи Киеву и другие вопросы. Блинкен встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и министром иностранных дел королевства Анникен Хюитфельт.

В Хельсинки 1-2 июня Блинкен "подчеркнет прочные двусторонние отношения [США] с новым союзником по НАТО". Он встретится с премьер-министром республики Санной Марин и главой МИД страны Пеккой Хаависто. Госсекретарь 2 июня выступит в столице Финляндии с речью, посвященной ситуации на Украине и оказанию Западом помощи Киеву.