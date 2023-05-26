Суд в Киеве 29 мая рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста митрополиту Павлу

СБУ ранее предъявила ему обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Соломенский районный суд города Киева 29 мая рассмотрит ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) о продлении домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу. Об этом сообщил в пятницу адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"29 мая в 11:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) судьей Соломенского районного суда города Киева Криворот А. А. будет рассматриваться ходатайство работников СБУ о продлении домашнего ареста в отношении митрополита Павла", - написал он в своем Telegram-канале.

В конце марта власти разорвали с УПЦ договор аренды и потребовали от монахов покинуть Киево-Печерскую лавру. Те отказались выполнять требования, обе стороны обратились в суд. СБУ 1 апреля предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории лавры, где проживает митрополит, провели обыск. Вечером 1 апреля митрополита Павла поместили под домашний арест сроком на 60 суток.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. В 2013 году распоряжением кабинета министров Украины территория Нижней лавры и расположенные там 79 объектов, являющиеся собственностью государства, были переданы в безвозмездное бессрочное пользование действующему монастырю УПЦ. На территории Нижней лавры располагается также резиденция предстоятеля УПЦ и Киевская духовная академия. Верхняя лавра все эти годы находилась в ведении заповедника "Киево-Печерская лавра".