26 мая, 13:37

Reuters: в НАТО считают премьера Эстонии слишком жесткой к России для поста главы альянса

По данным агентства, в обсуждениях дипломатов по вопросу определения претендента на пост следующего генсека альянса, помимо кандидатуры Каи Каллас, фигурируют премьер-министры Нидерландов и Испании, а также глава Еврокомиссии

ТАСС, 26 мая. Некоторые члены НАТО считают, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас придерживается слишком жесткой позиции по отношению к России для того, чтобы занять пост генерального секретаря альянса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, кандидатура Каллас, наряду с премьер-министрами Нидерландов и Испании, а также главой Еврокомиссии, фигурирует в обсуждениях дипломатов по вопросу определения претендента на пост следующего генсека НАТО. Собеседники агентства отметили, что, по мнению некоторых членов Североатлантического альянса, премьер-министр Эстонии придерживается слишком жесткой позиции по отношению к России для этой должности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на "Саммите демократии" в Копенгагене 15 мая, подтвердил, что намерен покинуть свой пост по истечении полномочий осенью 2023 года. 

Теги:
ЭстонияКаллас, Кая
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