Посол Индонезии в России заявил, что хотел бы посетить Камчатку и Байкал

Хосе Таварес также считает, что Джакарта могла бы перенять у Москвы опыт развития города по многим вопросам

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес рассказал, что за время работы в России хотел бы посетить Камчатку и озеро Байкал.

Посол сообщил, что уже был в нескольких российских городах, в том числе во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Томске и Казани. "Россия - очень большая страна, но я надеюсь, что все-таки успею расширить географию тех городов, которые еще смогу посетить за время моего нахождения здесь. Конечно же, из того, что мне хотелось бы посетить, это Камчатка и озеро Байкал", - сказал Таварес в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам бизнес-диалога ЕАЭС - Индонезия в рамках Евразийского экономического форума и проведению Дней Индонезии в Москве 27-28 мая.

Кроме того, дипломат поделился впечатлениями о российской столице. "Я уже на протяжение двух с половиной лет живу в Москве и могу от себя сказать, что это чистый безопасный и очень красивый город. Мне здесь очень комфортно. Мне нравится здесь жить", - отметил он. Таварес рассказал, что его супруга не боится ходить по улицам даже в вечернее время. "Мне кажется, что это очень важный показатель", - добавил посол.

Он считает, что Джакарта могла бы перенять у Москвы опыт развития города по многим вопросам. По словам Тавареса, этот опыт мог бы быть учтен и в вопросах строительства новой столицы страны на юго-востоке острова Калимантан.

В свою очередь заместитель министра по вопросам продовольствия и агропромышленного комплекса Координационного министерства по экономическим вопросам Индонезии Мусдалифах Махмуд отметила, что очень рада возможности побывать в российской столице. "Я была, честно скажу, очень удивлена, что Москва такой чистый, аккуратный, красивый город, - поделилась она. - Я могу сказать, что это один из лучших городов, в которых я была. Помимо красоты, чистоты, у вас очень симпатичные люди".

Туристы из Индонезии

Таварес также заявил, что Туристы из Индонезии хотели бы приезжать в города России.

"Надеюсь, все процессы будут завершены, и у нас появятся прямые рейсы. Конечно, это поможет туристическим потокам: индонезийцы тоже хотели бы увидеть Москву, Казань, Санкт-Петербург, другие красивые города России", - сказал он.

Ранее заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хелми на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" заявил, что Индонезия не собирается вводить квоты и ограничения для туристов из России, а также работает над увеличением туристического потока в страну.-