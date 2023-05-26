Генпрокуратура ФРГ оставила без комментариев публикации о следствии по "Северным потокам"

В ведомстве напомнили, что "виновные и их мотивы являются предметом продолжающегося расследования"

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура ФРГ не комментирует последние публикации журнала Der Spiegel о возможном украинском следе в деле о диверсиях на "Северных потоках".

"Мы не комментируем публикации СМИ", - заявил в пятницу в ответ на запрос ТАСС представитель германской Генпрокуратуры. Там напомнили, что "виновные и их мотивы являются предметом продолжающегося расследования".

Как сообщил ранее журнал Der Spiegel, следователи и Федеральная разведывательная служба Германии получают все больше сведений, которые указывают на возможный украинский след в деле о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Одна из возможных улик - электронное письмо, отправленное с целью забронировать яхту Andromeda. Именно это судно, как предполагает следствие, доставило взрывчатку к трубопроводам. Метаданные этого письма "ведут на Украину", пишет журнал.

Также журнал напоминает о некоей зарегистрированной в Польше фирме, которая бронировала яхту. Как сообщалось ранее, эта фирма принадлежит неназванным украинцам. Теперь же издание уточняет, что в распоряжении следствия имеется копия документов, которые использовались при брони. Фотография на них "ведет к украинской учетной записи в социальных сетях", добавляет издание.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.