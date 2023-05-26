В Эстонии завершились учения НАТО с участием более 14 тыс. военных

Силы альянса провели маневры по штурму траншей и проведению разведопераций, а также отработали навыки ведения общевойскового боя с участием бронетехники

ВИЛЬНЮС, 26 мая. /ТАСС/. Крупные учения НАТО Spring Storm с участием более 14 тыс. военнослужащих из различных стран альянса завершились в Эстонии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице эстонских Вооруженных сил в Twitter.

"Учения Spring Storm под руководством Сил обороны Эстонии завершаются сегодня! Крупнейшие учения года в Эстонии, в которых приняли участие около 14 тыс. человек, были сосредоточены на планировании и проведении военных операций и укреплении сотрудничества между союзными подразделениями", - отметили в пресс-службе эстонских ВС.

Учения проходили на протяжении последних двух недель, в них были задействованы порядка 14 тыс. военнослужащих из различных стран - членов альянса, в том числе более 1,5 тыс. британских военных. В ходе тренировочных занятий были отработаны маневры по штурму траншей противника и проведению разведывательных операций. Кроме того, военнослужащие НАТО отрабатывали навыки ведения общевойскового боя с участием бронетехники.