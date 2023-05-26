МИД Армении: подписания соглашения с Баку 1 июня в Кишиневе нет в повестке

Пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян отметила, что армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы

ЕРЕВАН, 26 мая. /ТАСС/. Подписание соглашения между Арменией и Азербайджаном 1 июня в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества не планируется. Об этом в пятницу сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Продолжаются дискуссии по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и, в частности, по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношений". Как мы неоднократно отмечали, армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы. Полагаем, что их обсуждение будет продолжено во время и после встречи, запланированной в рамках Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. Подписание указанного соглашения не включено в повестку встречи в Кишиневе", - отметила она.