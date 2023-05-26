Президент Грузии выступила за введение ограничений для россиян в республике

Саломе Зурабишвили ранее призвала созвать Совбез для обсуждения ввода трехмесячных виз для россиян

ТБИЛИСИ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает непонятным, почему правительство республики не вводит ограничения для россиян, находящихся в республике, а также не ограничивает их деятельность.

"Непонятно, почему не принято никаких мер и правовых норм для тех, кто массово прибывает из России, для их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование, или же приобретение недвижимости и не выплата установленных налогов", - сказала она в пятницу, выступая на торжествах, посвященных Дню независимости Грузии.

Ранее Зурабишвили, которая не раз критиковала правительство республики за восстановление прямого авиасообщения с РФ, призывала созвать Совбез для обсуждения ввода трехмесячных виз для россиян, желающих посетить страну.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.