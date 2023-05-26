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Военная операция на Украине

В Сумской области в пятикилометровой зоне на границе с РФ ввели меры безопасности

Выезды работников коммунальных и сельхозпредприятий в приграничную зону необходимо согласовывать с военными

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Отдельные меры безопасности введены в Сумской области в пятикилометровой зоне на границе с Россией. Теперь выезды работников коммунальных и сельхозпредприятий в приграничную зону должны быть согласованы с военными, сообщили в пятницу в областной администрации.

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"В Сумской области введены меры безопасности в пятикилометровой приграничной зоне. Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно принятым мерам, выезд сотрудников для выполнения аварийных, коммунальных или сельскохозяйственных работ в эту зону согласовывается с военным командованием и органами местного самоуправления. Старшие сотрудники рабочих бригад должны также согласовывать с командованием и правоохранительными органами порядок оповещения об опасности или эвакуации, в том числе медицинской, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Предприятия при этом должны за свой счет предоставить работникам бронежилеты, каски, медицинские аптечки. А военным поручено обеспечивать сопровождение и прикрытие работников во время работ в пятикилометровой зоне.

Протяженность границы Сумской области с Россией составляет чуть более 562 км. 26 апреля помощник командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Евгений Силкин сообщил, что большинство жителей приграничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей уже эвакуированы. 23 мая власти Сумской области вновь объявили эвакуацию жителей из ряда населенных пунктов Ахтырского района, расположенных вблизи границы с Белгородской областью. 

Теги:
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