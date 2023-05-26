Лула да Силва заявил Путину, что готов работать над мирным решением по Украине

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что готов продолжать усилия по достижению мира на Украине.

"Поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным <...>. Подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем к диалогу с обеими сторонами конфликта для достижения мира", - написал он в пятницу на своей странице в Twitter.

Он также сообщил, что не сможет по приглашению российского лидера прибыть в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который запланирован на июнь. Как сообщил ТАСС источник в окружении президента Бразилии, это объясняется плотным графиком Лулы да Силвы.