В СБУ признали, что отец и брат замглавы ведомства в 2014 году получили гражданство РФ

По данным Службы безопасности Украины, теперь они проживают в США и ожидают его отмены

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Отец и брат недавно назначенного заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Наумюка в 2014 году получили российское гражданство, а теперь проживают в США и ожидают его отмены. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил Наумюка, ранее занимавшего должность руководителя Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро, заместителем главы СБУ. После этого в украинских СМИ распространилась информация о том, что отец Наумюка является гражданином РФ.

"Близкие родственники Сергея Наумюка - граждане Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов Российской Федерации Сергей Наумюк сообщал ранее. <...> Они подали заявления на отказ от российского гражданства. <...> Сейчас отец и брат Сергея Наумюка на законных основаниях постоянно находятся на территории США, где ожидают отмены гражданства России", - говорится в официальном комментарии пресс-службы СБУ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что отец и брат Наумюка проживали в Луганске и получили паспорта РФ в 2014 году. Заявление о выходе из российского гражданства они подали после выезда из ЛНР, добавили в СБУ.