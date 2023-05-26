Польша намерена внести в санкционный список несколько сотен белорусских чиновников

ВАРШАВА, 26 мая. /ТАСС/. Польское правительство намерено внести в свой санкционный список несколько сотен граждан Белоруссии, работающих в государственных структурах, в ответ на сохранение в силе приговора, вынесенного в отношении гражданина Белоруссии польского происхождения журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута. Об этом заявил в пятницу глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"В связи с оставлением в силе драконовского приговора по делу Андрея Почобута в понедельник я объявлю о решении внести в санкционный список несколько сотен представителей режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, ответственных за политические репрессии, в том числе против поляков, проживающих в Белоруссии", - написал Каминьский в "Твиттере".

Почобута задержали весной 2021 года, в октябре 2022 года Комитет государственной безопасности Белоруссии включил его в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Ранее Лукашенко заявил, что считает возможной передачу Польше осужденного журналиста при условии возвращения в Минск находящихся в розыске белорусских оппозиционеров.

Гродненский областной суд 8 февраля приговорил Почобута к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в публичных призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, и распространении материалов, содержащих такие призывы, с использованием средств массовой информации. Также его признали виновным в умышленном возбуждении вражды и розни.

26 мая Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении апелляции на приговор журналисту.