26 мая, 15:22
Эскалация в Косове

Посол США в непризнанном Косове призвал Приштину прекратить насилие на севере края

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Посол США в непризнанном Косове Джеффри Ховеньер призвал Приштину отказаться от применения насилия на севере края. Американский дипломат написал об этом в пятницу в Twitter.

"Соединенные Штаты осуждают продолжающиеся действия косовских властей по [получению] доступа к муниципальным зданиям на севере Косова. Сегодняшние насильственные действия должны быть немедленно прекращены", - подчеркнул Ховеньер.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщается о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщают о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должность глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косово и Метохии. Выборы в органы самоуправления в четырех муниципалитетах - Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица - на севере края прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей. 

Теги:
СШАСербияЭскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
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