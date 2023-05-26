США намерены добиваться от победителя выборов в Турции согласия по Швеции в НАТО

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов будет добиваться от одержавшего победу на президентских выборах в Турции согласия на вступление Швеции в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом заявил в пятницу и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

Его спросили о том, какие действия Вашингтон будут предпринимать после выборов, чтобы Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО. "Швеция готова к членству в ЕС уже сейчас. В ближайшее воскресенье (28 мая - прим. ТАСС) в Турции состоится второй тур выборов президента. Посмотрим, как они пройдут. Очевидно, что это (ратификация Анкарой членства Швеции в альянсе - прим. ТАСС) будет неотъемлемой частью наших консультаций в рамках взаимодействия с новым турецким правительством", - сказал дипломат, выступая на специальном телефонном брифинге, который был посвящен предстоящим визитам госсекретаря США Энтони Блинкена в Швецию, Норвегию и Финляндию.