США рассчитывают на прогресс по поддержке Украины со стороны НАТО по итогам встречи в Осло

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на прогресс в сфере "практической поддержки" Украины со стороны НАТО, не затрагивающей поставки оружия, по итогам предстоящей на следующей неделе в Осло неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств альянса. Об этом сообщил в пятницу и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

"Мы хотим добиться прогресса по ключевым осязаемым итогам [запланированного на лето] саммита [Североатлантического блока] в Вильнюсе. Прежде всего, по продолжению НАТО поддержки Украины, практической поддержки, нелетальной поддержки, а также по укреплению сдерживания и обороны альянса", - заявил дипломат, комментируя вопрос о том, каких результатов Вашингтон ожидает от встречи в Осло, намеченной на 31 мая - 1 июня, на украинском направлении. Хоган выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящим визитам госсекретаря США Энтони Блинкена в Швецию, Норвегию и Финляндию.