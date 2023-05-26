Министр обороны Судана распорядился призвать на службу резервистов в возрасте до 65 лет

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Министр обороны Судана издал в пятницу распоряжение о призыве на службу в армию находящихся в резерве солдат и офицеров в возрасте до 65 лет. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

"Решение о призыве резервных сил направлено на поддержку усилий суданской армии по восстановлению безопасности в стране", - приводит телеканал приказ главы военного ведомства Судана. В распоряжении министра также указывается, что "призыв резерва суданской армии вызван обстоятельствами нынешнего этапа развития обстановки в стране".

Некоторое время назад Минобороны Судана объявило о готовности вооружить демобилизованных ранее из армии граждан. Ведомство призвало "демобилизованных и отставных военных прийти в ближайшие к их месту жительства представительства министерства, где они будут вооружены". МО отметило, что вооружение отставников направлено на то, чтобы они "могли обезопасить себя и свои семьи" от возможных нападений отрядов сил быстрого реагирования (спецназ). В заявлении Минобороны указывается, что "война в городах не имеет временных рамок, а мятежники [силы быстрого реагирования] используют мирное население в качестве живого щита".

В понедельник вечером в Судане вступило в силу соглашение о гуманитарном перемирии сроком на семь дней, инициаторами которого стали Саудовская Аравия и США. Однако армия и спецназ уже несколько раз выступили со взаимными обвинениями в нарушении перемирия, приводя примеры нападений на отряды каждой из сторон.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли более 860 мирных жителей.