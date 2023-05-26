Источник: Бразилия не поддастся давлению G7, настраивающей развивающиеся страны против РФ

Аналогичной позиции, по словам бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, придерживаются Индонезия, Индия и Вьетнам, рассказал собеседник агентства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Андрей Улинкин/. Бразилия не пойдет на поводу у Группы семи (G7), пытавшейся принудить гостей хиросимского саммита выступить против России в ситуации на Украине. Об этом в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил ТАСС источник, знакомый с содержанием разговора.

"Лула поделился впечатлениями от недавнего саммита G7 в Хиросиме. Он сказал, что у него создалось впечатление, будто остальных участников саммита, не входящих в "семерку", пригласили только для того, чтобы настроить против России. И сказал, что с Бразилией это не пройдет", - сказал источник. Аналогичной позиции, по словам Лулы да Силвы, придерживаются Индонезия, Индия и Вьетнам, с лидерами которых президент Бразилии встречался на полях саммита в Хиросиме.

Глава государства также заверил Путина, что Бразилиа, несмотря на просьбы западных стран, не собирается поставлять им никакие вооружения и боеприпасы, поскольку прекрасно осознает, что они будут использоваться против Москвы в конфликте на Украине. Он также вновь подтвердил готовность Бразилии вместе с другими заинтересованным сторонами содействовать созданию условий для переговоров и достижения мира.