Правительство Молдавии получит специальные полномочия, чтобы не продлевать режим ЧП

КИШИНЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Молдавии разработает специальный механизм дополнительных полномочий для действий в экстренных ситуациях, чтобы не продлевать режим чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр республики Дорин Речан, выступая перед депутатами парламента.

"Правительство закончит в июне разработку специального проекта закона и предложит парламенту ввести в законодательство механизм чрезвычайных постановлений по модели Румынии. Это позволит правительству экстренно вмешиваться в чрезвычайных ситуациях, с другой стороны механизм позволит увеличить парламентский контроль над решениями правительства", - сказал глава правительства.

Республика живет в режиме ЧП с октября 2021 года. Сначала он был введен на фоне переговоров с "Газпромом" и угрозы прекращения поставок газа в страну, затем причиной назвали ситуацию на Украине. В этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии может принимать решения в обход парламента и других органов власти.

Ранее Блок коммунистов и социалистов обвинил правительство и проевропейскую Партию действия и солидарности в узурпации власти, установлении контроля над системой правосудия, незаконных кадровых перестановках и других злоупотреблениях.