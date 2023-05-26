Глава миссии ООН в Косове призвала к деэскалации на севере края

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Глава миссии ООН в непризнанном Косове Кэролайн Зиаде призвала Приштину и косовских сербов воздержаться от эскалации ситуации на севере края, обострившейся после попытки самопровозглашенных косовских властей взять под контроль здания местных муниципалитетов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице миссии.

"Спецпредставитель генерального секретаря [ООН] в Косове Зиаде с особой обеспокоенностью следит за развитием ситуации на севере Косово. Она призывает все [стороны] воздержаться от дальнейших эскалационных действий и принять срочные меры для восстановления спокойствия. Она подчеркивает необходимость найти решение в рамках диалога при содействии ЕС", - отметили в миссии.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщается о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщают о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должность глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в четырех муниципалитетах - Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица - на севере края прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.