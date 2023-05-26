Би-би-си: Борис Джонсон обсудил с Дональдом Трампом ситуацию на Украине

По сообщениям европейских СМИ, британский экс-премьер выступал перед представителями Республиканской партии, призывая их не отказываться от оказания поддержки Киеву

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон встретился с бывшим главой Белого дома и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и обсудил с ним положение дел на Украине. Об этом сообщил в пятницу вещательной корпорации Би-би-си официальный представитель Джонсона.

По его словам, бывшие лидеры встретились, чтобы "обсудить ситуацию на Украине и жизненно важное значение победы Украины" в конфликте с Россией. В четверг газета The New York Times сообщила, что Трамп пригласил на обед Джонсона, который совершает поездку по США. В ходе нее он уже посетил Даллас (штат Техас) и Лас-Вегас (штат Невада). Как сообщают европейские СМИ, Джонсон выступал перед представителями Республиканской партии, призывая их не отказываться от оказания поддержки Украине.

Ранее Хиллари Клинтон, занимавшая пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год, в интервью Financial Times заявила, что возвращение Трампа в Белый дом по итогам президентских выборов 2024 года означало бы "конец для Украины", так как Трамп якобы намерен прекратить поддерживать Киев и вывести США из состава НАТО. Сам Трамп неоднократно повторял, что если бы был президентом, то "с легкостью" завершил бы конфликт, добившись соглашения между сторонами в течение 24 часов.