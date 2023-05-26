Премьер Молдавии заявил, что правительство готовит армию к отражению агрессии

Дорин Речан указал на то, что у республики "есть много друзей, которые помогают готовить" солдат

КИШИНЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Молдавии при поддержке партнеров готовит вооруженные силы республики к отражению военной агрессии. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр республики Дорин Речан, представляя в парламенте предложение правительства продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 суток.

"Мы консолидируем возможности министерства обороны. У нас есть много друзей, которые помогают готовить наших солдат, чтобы построить устойчивые государственные институты и, соответственно, чтобы мы как общество могли сразу отреагировать, когда агрессор решит нас атаковать", - сказал он не уточнив, кто собирается это сделать.

Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключала, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от закрепленного в конституции нейтралитета и вступить в военный блок. При этом она подчеркнула, что это решение граждане должны принять на референдуме. Вместе с тем, как показали практически все опросы, число противников вступления Молдавии в НАТО за последние несколько месяцев увеличилось и превысило 60%.

Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе также действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года здесь открылось бюро по связям с НАТО. Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии Молдавии резко раскритиковали планы властей по сближению с альянсом.