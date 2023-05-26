26 мая, 16:37
Военная операция на Украине

Нидерланды заявили, что серьезно рассматривают возможность отправки F-16 на Украину

Премьер-министр страны Марк Рютте при этом отметил, что окончательное решение еще не приняли

ГААГА, 26 мая. /ТАСС/. Решение по поставке Украине истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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По его словам, окончательное решение еще не принято. "Но, если мы начинаем подготовку летчиков, вполне очевидно, что мы серьезно рассматриваем и вопрос отправки [истребителей]", - сказал премьер.

Ранее Нидерланды заявили, что хотят как можно скорее начать подготовку украинских летчиков для управления истребителями F-16. Программа осуществляется в сотрудничестве с партнерами, в том числе Бельгией, Великобританией, Данией. До этого США дали зеленый свет на проведение обучения.

Нидерланды располагают несколькими десятками истребителей F-16, которые постепенно заменяются на более современные F-35. 

Теги:
Рютте, МаркУкраинаНидерландыВоенная операция на Украине
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