СМИ: азербайджанские пограничники предотвратили прорыв армянской ДРГ через границу

Двое диверсантов задержаны, остальным удалось сбежать

БАКУ, 26 мая. /ТАСС/. Подразделения азербайджанской государственной пограничной службы предотвратили прорыв через границу армянской диверсионной группы. Об этом сообщило в пятницу местное агентство Trend со ссылкой на источник в ведомстве.

По его сведениям, на участке границы в Зангиланском районе страны предотвращена попытка прорыва группы армянских диверсантов. Они были обезврежены, двое диверсантов задержаны, передает агентство.

В погранслужбе уточнили, что остальным членам группы удалось сбежать. "Благодаря бдительности наших пограничников прорыв удалось предотвратить. Двое членов группы действительно были задержаны, остальные скрылись, воспользовавшись сложным рельефом местности", - сообщили ТАСС в ведомстве.