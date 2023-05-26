26 мая, 16:33,
обновлено 26 мая, 17:02
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

СМИ: азербайджанские пограничники предотвратили прорыв армянской ДРГ через границу

Гавриил Григоров/ ТАСС, архив
© Гавриил Григоров/ ТАСС, архив

Двое диверсантов задержаны, остальным удалось сбежать

БАКУ, 26 мая. /ТАСС/. Подразделения азербайджанской государственной пограничной службы предотвратили прорыв через границу армянской диверсионной группы. Об этом сообщило в пятницу местное агентство Trend со ссылкой на источник в ведомстве.

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По его сведениям, на участке границы в Зангиланском районе страны предотвращена попытка прорыва группы армянских диверсантов. Они были обезврежены, двое диверсантов задержаны, передает агентство.

В погранслужбе уточнили, что остальным членам группы удалось сбежать. "Благодаря бдительности наших пограничников прорыв удалось предотвратить. Двое членов группы действительно были задержаны, остальные скрылись, воспользовавшись сложным рельефом местности", - сообщили ТАСС в ведомстве. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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