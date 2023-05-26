Мексика не будет поддерживать экономические связи с действующими властями Перу

По мнению мексиканского лидера Лопеса Обрадора, экс-президент Перу Педро Кастильо был отстранен от власти незаконно

МЕХИКО, 26 мая. /ТАСС/. Мексика не намерена поддерживать экономические связи с Перу до тех пор, пока у власти там находится правительство президента Дины Болуарте. Об этом заявил в пятницу мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"До тех пор, пока в Перу не будет восстановлено нормальное демократическое положение дел, мы не хотим ни экономических, ни торговых отношений с ними. Взята пауза", - сказал он на пресс-конференции.

По мнению Лопеса Обрадора, экс-президент Перу Педро Кастильо был отстранен от власти незаконно и Дина Болуарте узурпировала власть. "Нужно было созвать выборы, чтобы получить новый Конгресс и новую исполнительную власть, а без этого будет кризис за кризисом", - считает мексиканский лидер.

Он также сообщил, что намерен направить президенту Чили Габриэлю Боричу письмо, в котором предложит его стране стать следующим председателем в Тихоокеанском альянсе. В декабре председательство должно было перейти к Перу, но Лопес Обрадор отказался передать его Болуарте.

В четверг парламент Перу проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики из-за его высказываний, которые законодатели считают вмешательством во внутренние дела страны. В феврале по той же причине Конгресс объявил персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро.

7 декабря 2022 года Кастильо объявил о роспуске Конгресса и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий, вооруженные силы и полиция высказались в поддержку Конгресса. Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа.