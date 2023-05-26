Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с американским сенатором Грэмом

По словам украинского президента, Киев пользуется поддержкой американского президента, Демократической и Республиканской партий, а также обеих палат Конгресса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в пятницу в Киеве с американским сенатором Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина).

"Я провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Линдси Грэмом, - написал Зеленский в своем Telegram-канале. - Я благодарен Линдси Грэму за встречу, неколебимую позицию и вклад в усиление оборонных возможных возможностей Украины". Он добавил, что Украина пользуется поддержкой американского президента Джо Байдена, обеих ведущих партий США, Демократической и Республиканской, а также обеих палат Конгресса.

В январе Грэм побывал в Киеве в составе делегации американских сенаторов, демократов и республиканцев. В ходе этой встречи Грэм высказался в поддержку поставок Украине американских танков.

В министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16.