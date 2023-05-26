Госдеп заявил, что действия Косова обострили напряженность с Сербией

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Приштина подорвала усилия по нормализации отношений, Вашингтон осуждает действия правительства непризнанного края

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Действия непризнанного Косова по захвату зданий городских администраций обострили напряженность с властями в Белграде, подорвав усилия по нормализации их отношений. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Соединенные Штаты решительно осуждают действия правительства Косова, направленные на получение силового доступа к муниципальным зданиям на севере края, действия, предпринятые вопреки рекомендациям Соединенных Штатов и европейских партнеров Косова. Эти действия привели к острому и излишнему обострению напряженности, подрывая наши усилия по содействию нормализации отношений между Косовом и [властями] Сербии, и будут иметь последствия для наших двусторонних отношений с Косовом", - подчеркнул глава американской дипломатии.

"Мы призываем премьер-министра [непризнанного Косова] Альбина Курти изменить курс, а все стороны - воздержаться от дальнейших действий, которые будут способствовать нагнетанию напряженности и разжиганию конфликта", - заключил Блинкен.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.