В Польше приняли закон о люстрации чиновников, сотрудничавших со спецслужбами ПНР

Родившиеся до 1 августа 1972 года должны в срок до 30 дней предоставить сведения о сотрудничестве со Службой безопасности Польской Народной Республики

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) в пятницу приняла поправки к закону о госслужбе, которые обязывают всех сотрудников государственных органов предоставлять информацию о сотрудничестве с органами безопасности Польской Народной Республики (1947-1989). Голосование транслировалось на сайте парламента.

За принятие поправки проголосовали 236 депутатов, против высказались 218.

Поправки касаются чиновников, родившихся до 1 августа 1972 года. Все они должны в срок до 30 дней предоставить сведения о сотрудничестве со Службой безопасности ПНР. В случае признания через 15 дней этот человек будет уволен. Аналогичная мера будет применяться и в отношении тех, кто откажется предоставлять эту информацию.

Если президент подпишет обновленный закон, он вступит в силу через три месяца после официальной публикации. После этого несколько десятков тысяч чиновников в возрасте более 50 лет почти автоматически потеряют работу.

Анкеты, в которых чиновники будут отрицать факты сотрудничества с органами безопасности ПНР, в течение пяти месяцев проверят в Институте национальной памяти. В случае выявления предоставления недостоверных сведений также последует увольнение и запрет трудоустройства в государственные учреждения.

Против этих поправок выступала польская оппозиция, считающая, что власти проводят повторную декоммунизацию, не думая о десятках тысяч опытных работников, которые проработали на одном месте по 15-20 лет.