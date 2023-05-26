ООН заявила о работе с Африканским экспортно-импортным банком для ввоза c/х продукции РФ

Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя заявление МИД России о том, что зерновой сделке придется искать альтернативы, если Россельхозбанк не будет вновь подключен к системе SWIFT

ООН, 26 мая. /ТАСС/. ООН ведет работу с Африканским экспортно-импортным банком (панафриканская структура финансирования) по созданию платформы, которая позволит проводить операции с экспортом российского продовольствия и удобрений.

Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе ТАСС заявление МИД России о том, что зерновой сделке придется искать альтернативы, если Россельхозбанк не будет вновь подключен к системе SWIFT.

"Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и ее команда продолжают работать над тем, чтобы обеспечить полное выполнение меморандума о понимании, подписанного [ООН] с Российской Федерацией, - сказал Дюжаррик. - Я могу предоставить вам один пример - он касается нашей работы с Африканским экспортно-импортным банком по созданию торговой финансовой платформы для обеспечения транзакций между российскими экспортерами продовольствия и удобрений и африканскими покупателями".