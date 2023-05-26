26 мая, 17:01
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване опровергли сообщения о действиях армянской ДРГ на границе с Азербайджаном

Азербайджанское агентство Trend ранее сообщало о действиях армянской диверсионной группы на участке границы в Зангиланском районе

ЕРЕВАН, 26 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Армении в пятницу опровергло сообщения азербайджанских средств массовой информации о действиях диверсионной группы на границе двух стран.

"Распространяемая в азербайджанских СМИ информация о том, что армянская сторона якобы совершила попытку диверсионного проникновения на юго-восточном участке границы, является абсолютной ложью и не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в пятницу азербайджанское агентство Trend сообщало о действиях армянской диверсионной группы на участке границы в Зангиланском районе. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация