В Ереване опровергли сообщения о действиях армянской ДРГ на границе с Азербайджаном

Азербайджанское агентство Trend ранее сообщало о действиях армянской диверсионной группы на участке границы в Зангиланском районе

ЕРЕВАН, 26 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Армении в пятницу опровергло сообщения азербайджанских средств массовой информации о действиях диверсионной группы на границе двух стран.

"Распространяемая в азербайджанских СМИ информация о том, что армянская сторона якобы совершила попытку диверсионного проникновения на юго-восточном участке границы, является абсолютной ложью и не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в пятницу азербайджанское агентство Trend сообщало о действиях армянской диверсионной группы на участке границы в Зангиланском районе.