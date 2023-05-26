Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 60 дней из-за рисков в связи с ситуацией на Украине

Как отметил председатель законодательного органа Игорь Гросу, оппозиция голосовала против этой меры

КИШИНЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Парламент Молдавии продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней из-за угроз безопасности страны на фоне ситуации на Украине. Такое постановление было принято в пятницу на заседании, трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа.

"Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова: <...> продлить на 60-дневный срок с 4 июня 2023 года", - говорится в постановлении. Оно было утверждено 58 голосами депутатов проевропейской Партии действия и солидарности из 101 члена парламента, оппозиция голосовала против, констатировал председатель законодательного органа Игорь Гросу.

Выступивший перед депутатами премьер-министр республики Дорин Речан объяснил необходимость чрезвычайных мер конфликтом на Украине, нестабильностью в энергетике, а также обвинил Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдавии. "Продление режима ЧП также необходимо в связи с тем, что мы сталкиваемся с элементами гибридной войны со стороны России против нас с целью дестабилизации", - сказал он. Вместе с тем Речан пообещал, что в июне правительство предложит поправки в закон, позволяющие не продлевать режим ЧП, а вводить его через механизм "чрезвычайного ордонанса" по примеру Румынии.

Представители оппозиции обвинили правящую партию в использовании чрезвычайных мер для принятия непопулярных решений и борьбы с политическими оппонентами. Они обратили внимание, что первые лица страны регулярно опровергают риски вооруженного конфликта в Молдавии.

Ситуация в стране

Республика живет в режиме ЧП с октября 2021 года. Сначала он был введен на фоне переговоров с "Газпромом" и угрозы прекращения поставок газа в страну, затем причиной была названа ситуация на Украине.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, демонстранты требуют отставки президента и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. В этом году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Оппозиция также недовольна решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу.

Ранее президент страны Майя Санду заявила об угрозе государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки активистов, выступающих против правительства. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор".