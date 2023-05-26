26 мая, 17:15
Военная операция на Украине

В ООН заявили, что пока не знают деталей плана главы МАГАТЭ по Запорожской АЭС

30 мая должно состояться не предусмотренное программой заседание Совета Безопасности ООН по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, на котором с докладом выступит Рафаэль Гросси

ООН, 26 мая. /ТАСС/. ООН на данный момент не может сообщить детали планов генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Я не уверен, что он поделился ими [планами] с генеральным секретарем. Я проверю, но пока ничего об этом не знаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

30 мая в 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск) должно состояться не предусмотренное программой заседание Совета Безопасности ООН по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. На нем с докладом выступит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Как ожидается, он представит результаты своей работы по подготовке договоренности с участием России и Украины об обеспечении безопасности Запорожской АЭС. 

Теги:
Гросси, РафаэльВоенная операция на Украине
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