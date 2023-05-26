СМИ: в эфиопском штате Тыграй начали демобилизацию повстанческих отрядов

Расформирование подразделений проводится в рамках соглашения, подписанного минувшей осенью между Силами обороны Тыграя и федеральным правительством Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 26 мая. /ТАСС/. Демобилизация отрядов ополчения эфиопского штата Тыграй началась в пятницу. Об этом сообщил находящийся под контролем тыграйской администрации телеканал Tigray TV.

"С 26 мая начата демобилизация Сил обороны Тыграя", - отметил он. Федеральный телеканал Fana также подтвердил факт демобилизации повстанцев Тыграя. "Одновременно начался процесс возвращения демобилизованных в мирное общество", - указал телеканал.

Расформирование подразделений Сил обороны Тыграя проводится в рамках соглашения, подписанного минувшей осенью между повстанцами и федеральным правительством Эфиопии. В соответствии с ним, в январе произошло разоружение отрядов ополчения Тыграя. В качестве ответного шага федеральное правительство восстановило полномочия властей штата, в состав которых вошли и бывшие повстанцы.

Повстанцы Тыграя подняли в ноябре 2020 года мятеж, атаковав на территории штата базы федеральных сил. Вслед за этим повстанцы начали продвижение на юг страны с целью окружить столицу Аддис-Абебу, однако правительственным войскам удалось остановить их наступление. После этого бои приобрели затяжной характер.

Федеральные власти Эфиопии и повстанцы Тыграя под эгидой Африканского союза подписали 2 ноября 2022 года соглашение о прекращении боевых действий на севере страны, которые продолжались два года. Договоренности подтверждают суверенитет и территориальную целостность республики, а также предусматривают скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка и беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи. С ноября стороны в целом выполняют взятые на себя обязательства.