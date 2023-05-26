Евросоюз осудил спровоцированные Приштиной столкновения на севере Косова

В Брюсселе призвали к решению проблемы управления муниципалитетами на севере Косова "путем реального диалога" между Приштиной, Белградом и представителями косовских сербов при содействии ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Евросоюз осуждает столкновения на севере Косова, спровоцированные попыткой самопровозглашенных косовских властей взять под контроль здания местных муниципалитетов, и призывает к деэскалации в крае. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Европейский союз решительно осуждает столкновения между косовской полицией и протестующими на севере Косова, инициированные попыткой новоизбранных мэров проникнуть в здания муниципалитета. Мы решительно осуждаем нападения на патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX - прим. ТАСС). Ей должна быть предоставлена возможность мирно выполнять свой мандат. Все должны принять меры для деэскалации напряженной ситуации и немедленного восстановления спокойствия. ЕС не приемлет никаких дальнейших односторонних или провокационных действий, сохранение мира и безопасность на местах должны быть приоритетом", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе внешнеполитической службы ЕС также призвали к решению проблемы управления муниципалитетами на севере Косова "путем реального диалога" между Приштиной, Белградом и представителями косовских сербов при содействии Брюсселя.

Ранее к деэскалации на севере края призвали глава миссии ООН в Косове Кэролайн Зиаде и посол США в Приштине Джеффри Ховеньер.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщается о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщают о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должность глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в четырех муниципалитетах - Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица - на севере края прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.