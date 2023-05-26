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Военная операция на Украине

Ватикан сообщил, что даты мирной миссии по Украине еще не определены

Как полагает ватиканский госсекретарь кардинал Пьетро Паролин, со стороны Москвы и Кива нет проблем в отношении дат

РИМ, 26 мая. /ТАСС/. Даты мирной миссии Ватикана по Украине, которую возглавит глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи, еще не определены. Об этом сообщил в пятницу госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

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"Пока рано говорить, - приводит его слова портал Vatican News. - Я полагаю, что со стороны двух столиц нет проблем в отношении дат". По словам кардинала, пока что "собеседниками будут Москва и Киев". "А потом посмотрим", - добавил Паролин. "Мы рады, что со стороны Москвы есть готовность принять посланника Папы Римского", - сказал иерарх.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск назначил своим спецпосланником по мирному урегулированию кардинала Дзуппи. Пока детали его миссии не разглашаются.

Как сообщило в четверг агентство ANSA, Дзуппи уклонился от ответа на вопрос, намерен ли он поехать в Киев и Москву. При этом он отметил, что его миссия, согласованная с Папой и Госсекретариатом (правительством) Ватикана, призвана "способствовать диалогу", а также имеет своей целью "выразить близость жертвам" конфликта. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)УкраинаВатиканВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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