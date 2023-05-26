Президент Молдавии подпишет указ о включении избранного главы Гагаузии в правительство

Пресс-секретарь администрации президента Ирина Готишан отметила, что прокуратура должна завершить расследование, связанное с "подозрениями в коррупции и связях с преступной группой, и привлечь к ответственности лиц, уличенных в мошенничестве"

КИШИНЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подпишет указ о включении избранного башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул в состав правительства в соответствии со всеми законными процедурами. Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента Ирина Готишан.

"Администрация президента выполнит все правовые процедуры, касающиеся приведения к присяге башкана АТО (автономно-территориального образования - прим. ТАСС) Гагаузия в качестве члена правительства по должности", - цитирует слова Готишан в пятницу молдавское издание NewsMaker. Она добавила, что прокуратура должна завершить расследование, связанное с "подозрениями в коррупции и связях с преступной группой, и привлечь к ответственности лиц, уличенных в мошенничестве".

Гуцул, победу которой на выборах главы Гагаузии утвердила в понедельник Апелляционная палата Комрата, заявила, что, несмотря на разногласия, готова наладить диалог с властями в Кишиневе. По закону, после утверждения результатов выборов созывается заседание Народного собрания Гагаузии для принятия присяги и вступления в должность нового главы администрации. Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства. В своем первом интервью ТАСС Гуцул сообщила, что намерена укреплять дружеские отношения региона с Россией.

Ранее Санду заявила, что выборы в Гагаузии прошли с многочисленными нарушениями. После подведения их итогов в ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они проинформировали о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности - в Комрате прошел стихийный митинг, в котором также приняли участие депутаты Народного собрания Гагаузии, которые на своем экстренном заседании единогласно поддержали решение ЦИК об избрании Гуцул.