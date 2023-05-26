Обстрелы регионов РФ, срыв ротации на ЗАЭС и японские санкции. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу четырежды обстреляли Донецк из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ударам беспилотников подверглись также Белгородская область и Краснодарский край.

Украинская сторона вновь сорвала ротацию инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, новая дата пока не определена.

Япония расширила санкции против РФ, внеся в черные списки 24 физических лица и 78 организаций.

ТАСС собрал основную информацию о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска в ночь с четверга на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за минувшие сутки на донецком, запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях ВСУ потеряли в общей сложности более 430 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники и различные артиллерийские вооружения. Российские средства ПВО перехватили оперативно-тактическую ракету "Гром-2", две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, а также уничтожили 20 украинских беспилотников.

Обстрелы регионов РФ

ВСУ в пятницу четырежды обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS, в результате один мирный житель погиб, несколько человек получили ранения. По данным местных властей, зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института, под огнем оказались другие гражданские объекты и железнодорожная станция в Буденновском районе города.

Власти Белгородской области зафиксировали за прошедшие сутки порядка 200 прилетов со стороны ВСУ. В результате обстрелов и атак беспилотников повреждения получили административное здание, магазин, сельский дом культуры и несколько домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В пятницу утром на Морской улице в Краснодаре упали два беспилотника. "Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Мнение Медведева

Киев тестирует общественное мнение на готовность населения к разделу страны, когда упоминает "корейский сценарий", заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такой сценарий для нынешнего киевского режима "лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям".

Медведев добавил, что любой конфликт заканчивается переговорами, но "пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны". По его мнению, конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу власти нынешнего киевского режима.

Звонок бразильского лидера

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что готов продолжать усилия по достижению мира на Украине. "Подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем к диалогу с обеими сторонами конфликта для достижения мира", - написал бразильский лидер в Twitter.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ в разговоре "дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами".

Визит китайского эмиссара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем "высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль" в урегулировании кризиса на Украине, сообщил МИД РФ. Лавров подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, "отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров".

Перед приездом в Москву китайский эмиссар посетил также Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель. По сообщению МИД КНР, в ходе поездки Ли Хуэй активно содействовал продвижению процесса по восстановлению мира на Украине и выступал в поддержку "стратегической самостоятельности европейских государств".

По утверждению газеты The Wall Street Journal, представитель КНР передал европейцам четкое послание: "Союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня". В ответ представители ЕС заявили, что не поддерживают замораживание конфликта, а также указали, что "невозможно отделить Европу от Америки и что Европа не откажется от поддержки Украины".

Как сообщил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, в ходе встречи в Берлине "германская сторона призвала Китай повлиять на Россию, чтобы она остановила агрессивную войну и полностью вышла с Украины", а также попросила КНР осудить действия Москвы и "не поставлять России оружие".

Позиция германского канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против заморозки конфликта на Украине и заявил, что Киев сам должен определять условия для достижения мира. "Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой "границей" между Россией и Украиной", - заявил он в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

По словам канцлера, условием "справедливого мира" является "вывод российских войск".

Шольц сообщил также о намерении "в подходящее время" обсудить ситуацию на Украине с президентом РФ. Германская сторона пока не инициировала такой телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что Путин "остается открытым для диалога".

Срыв ротации на ЗАЭС

Ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, запланированная на пятницу после переноса, снова сорвана Украиной, сообщил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. По его словам, новая дата пока не определена.

Девятая группа экспертов МАГАТЭ должна была прибыть на станцию 25 мая, но по просьбе Киева ротацию перенесли на 26 мая.

Расследование диверсии на газопроводах

Германские следователи и Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) получают все больше сведений, которые указывают на возможный украинский след в деле о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", написал журнал Der Spiegel.

При этом, согласно публикации, в Берлине нет ответа на вопрос, совершила ли диверсию неподконтрольная властям в Киеве группировка или спецслужбы Украины.

По утверждению журнала, БНД получила от спецслужб стран-партнеров "многочисленные сведения", указывающие на возможную причастность некоей украинской группы к диверсии. На украинский след указывает и электронная переписка предполагаемых организаторов теракта, которую изучили следователи.

Японские санкции

Правительство Японии расширило санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. По сообщению МИД Японии, в санкционные списки, предполагающие заморозку активов в случае их обнаружения на территории Японии, добавлено 24 физических лица и 78 организаций. В их числе представители командования ВС РФ, гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, журналистка Ольга Скабеева, Фонд национального благосостояния, Московский физико-технический институт, Горьковский автозавод.

Япония также приняла решение с 2 июня ввести экспортные ограничения в отношении 80 российских организаций, включая ФСВТС РФ, НПО им. С. А. Лавочкина, ПАО "КамАЗ", компанию "Мегафон", фонд "Сколково" и "Сколтех".